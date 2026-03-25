美しいボディラインを叶えたい女性に支持され続ける「元祖脇肉キャッチャー®」から、春の新色シフォンピンクが登場しました。補整力と快適さを兼ね備えた人気シリーズに、季節感あふれるやわらかなカラーが仲間入り♡毎日を少し特別にしてくれる一枚で、見えない部分から春のおしゃれを楽しんでみませんか。 累計80万枚突破の人気ブラ 「元祖脇肉キャッチャー®」は、2010年の登場以来