HEAVEN Japan「元祖脇肉キャッチャー」に春新色♡美胸叶う人気ブラ登場

美しいボディラインを叶えたい女性に支持され続ける「元祖脇肉キャッチャー®」から、春の新色シフォンピンクが登場しました。補整力と快適さを兼ね備えた人気シリーズに、季節感あふれるやわらかなカラーが仲間入り♡毎日を少し特別にしてくれる一枚で、見えない部分から春のおしゃれを楽しんでみませんか。

累計80万枚突破の人気ブラ



「元祖脇肉キャッチャー®」は、2010年の登場以来、多くの女性の悩みに寄り添い続けてきたロングセラー。脇や背中に流れやすいお肉をしっかり集めてキープし、自然で美しいバストラインを実現します。

年齢やライフステージによる体形変化にも対応し、着けるだけで自信の持てるシルエットへと導いてくれるのが魅力です。

Rosem春の新作ランジェリー♡星のきらめきを纏うロマンティックな2色登場

美シルエットを叶える設計力



独自の脇高設計とパワーネット、さらに2本のボーンでお肉を逃さず固定。HEAVEN Japanオリジナルの4枚構造カップが立体感のある美しいバストを演出します。

加えて3Dワイヤーが優しくフィットし、幅広ストラップで肩への負担も軽減。補整力と快適な着け心地を両立した設計で、日常使いにもぴったりです。

春気分を高める新色＆豊富展開



新色のシフォンピンクは、桜を思わせる軽やかで上品なカラー。洋服では挑戦しにくいピンクも、インナーなら気軽に楽しめます♡

「元祖脇肉キャッチャー®」は7,480円（税込）。サイズはカップB～D・アンダー65～80cm、カップE～K・アンダー65～90cm、さらにカップC～I・アンダー60cm（※レッドのみ）まで幅広く展開。

カラーはシフォンピンク、レッド、ブルー、ペールブルー、レモン、ブラック、ベージュです。

おそろいのスタンダードショーツは2,200円（税込）、サイズはM・L・LL・3L、カラーはシフォンピンク、レッド、ブルー、ペールブルー、レモン、ブラック、ベージュ。

Tバックショーツは2,420円（税込）、サイズはM・L・LL、カラーはシフォンピンク、レッド、ブルー、グレー、ペールブルー、レモンで展開されています。

春は下着から美しく♡



見えない部分だからこそ、自分らしさを大切にしたいランジェリー。機能性とデザイン性を兼ね備えた「元祖脇肉キャッチャー®」は、毎日の装いを内側から美しく整えてくれます♡

春の新色を取り入れて、気分もシルエットもアップデートしてみてはいかがでしょうか。