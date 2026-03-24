フランス発ブランド「レペット」から、2026年春夏コレクション第3弾が登場♡ブランドを象徴するバレエシューズ「Cendrillon（サンドリオン）」を中心に、初夏の軽やかさを感じるカラーや素材でアップデートされています。シンプルでありながら洗練されたデザインは、毎日のコーデに自然と寄り添い、足元から季節感を演出してくれるラインナップです♪ 初夏を彩る華やかな新作 今回のコレクション