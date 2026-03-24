レペット春夏コレクション第3弾♡花柄刺繍と爽やかカラーで魅せる新作シューズ

フランス発ブランド「レペット」から、2026年春夏コレクション第3弾が登場♡ブランドを象徴するバレエシューズ「Cendrillon（サンドリオン）」を中心に、初夏の軽やかさを感じるカラーや素材でアップデートされています。シンプルでありながら洗練されたデザインは、毎日のコーデに自然と寄り添い、足元から季節感を演出してくれるラインナップです♪

初夏を彩る華やかな新作

今回のコレクションでは、爽やかなブルーやレッドに小花をあしらったフラワー刺繍デザインが登場。

さらに、やわらかなイエローやクリーンなホワイト、シックなバイカラーなど、幅広いカラー展開が魅力です。

軽やかな素材感と繊細なディテールが、シンプルな装いにも華やぎをプラス。季節の移ろいを感じさせるカラーリングで、足元からフレッシュな印象を叶えます。

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人気モデルが多彩に進化

CendrillonHaute（Horizon）

価格：67,100円(税込)

CendrillonHaute（Flamme）

価格：67,100円(税込)

Cendrillon（JauneBle）

価格：67,100円(税込)

Flora（Blanc/Argent）

価格：67,100円(税込)

CendrillonHaute（Blanc/Noir）

価格：67,100円(税込)

Goorgiana（Blanc/Noir）

価格：80,300円(税込)

シンプルなフォルムにこだわり抜いたシルエットは、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、幅広いスタイリングに活躍します。

※サイズ展開は店舗により異なります。

足元から季節を楽しんで♡

レペットの春夏コレクション第3弾は、タイムレスな魅力にトレンドのエッセンスを添えた一足が揃うラインナップ♡日常に自然と溶け込みながら、歩くたびに気分を高めてくれるシューズは、この季節にぴったりです。お気に入りの一足で、軽やかな初夏のスタイルを楽しんでみてください♪