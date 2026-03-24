熊本県荒尾市で初めてとなる道の駅、「ウェルネスあらお」が完成しました。 【写真を見る】熊本・荒尾市 “初”の道の駅「ウェルネスあらお」6月開業へ併設の市窓口は4月に業務開始 行政手続きができる窓口も設置されます。 道の駅「ウェルネスあらお」は、荒尾市が競馬場跡地で進める「あらお海陽スマートタウン」と名づけた再開発計画の拠点として建設されたものです。 約5万3千平方メートルの敷地に約48億円