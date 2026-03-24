料理家・長谷川あかりさんによる連載「頼りにしてます！」。今回は、『飯尾醸造』の富士玄米黒酢です。information『飯尾醸造』の富士玄米黒酢古式「静置発酵」の後、ゆっくりと長期熟成し造られる。500ml \2,376（富士酢醸造元 飯尾醸造）キッチンに常備しておくといざというときに助けてくれる！ 料理家の長谷川あかりさんにとってのそんな“お助け食材”とレシピを紹介するこの連載。今週は、芳醇な香りが魅力の黒酢です。若い