人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんがプロデュースするラーメン店「みそきん 池袋店」の予約情報です。2026年3月23日20時に、30日から4月5日までの「待機列整理チケット」を販売します。チケットは1枚1200円みそきん 池袋店は完全予約制です。電子チケットサービス「Livepocket」で、事前にチケットを販売します。注目度も高く、早期完売が予想されます。チケットは1枚1200円です。1枚（1名）につき、「味噌ラーメン（みそきん