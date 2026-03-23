レジャーシートを素早く畳むコツについて、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…便利すぎる！」これが「レジャーシート」が秒で畳める自衛隊の“裏技”です！自衛隊は「爆速！ 自衛隊式シートの畳み方」「お花見の最後に「レジャーシート畳むの面倒くさい…」ってなったことない？」と投稿。その上で「これ、1人でも爆速で、しかも空気が入ら