ＰＨＣホールディングスは切り返し急。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が前営業日の１９日、医療機器６銘柄の投資判断の変更を行った。このうち、ＰＨＣＨＤの投資判断を従来の「イコールウェート」から「オーバーウェート」に引き上げたほか、同社の目標株価は１１５０円から１４５０円に増額修正した。赤字だった持続血糖測定システム（ＣＧＭ）事業を切り離し、北米で血糖値測定