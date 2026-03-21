春の訪れを感じるこの季節、特別なおでかけを楽しみたい方にぴったりなのが、ホテルニューオータニ大阪のスイーツビュッフェ。毎年人気の“いちご狩り気分”を楽しめるビュッフェが、桜と抹茶をテーマにリニューアルして登場します。華やかな春スイーツとともに、ホテルならではの贅沢なひとときを過ごしてみませんか♡ 桜×抹茶の春限定スイーツ 春ならではの素材を贅沢に