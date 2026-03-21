ホテルニューオータニ大阪で桜スイーツ♡春限定いちごビュッフェ開催

春の訪れを感じるこの季節、特別なおでかけを楽しみたい方にぴったりなのが、ホテルニューオータニ大阪のスイーツビュッフェ。毎年人気の“いちご狩り気分”を楽しめるビュッフェが、桜と抹茶をテーマにリニューアルして登場します。華やかな春スイーツとともに、ホテルならではの贅沢なひとときを過ごしてみませんか♡

桜×抹茶の春限定スイーツ

春ならではの素材を贅沢に使ったスイーツが勢ぞろい。「桜の『おめかし』舞桜タルト」は、サクサクのタルトに桜クリームをたっぷり詰め、桜の塩漬けが上品なアクセントに。

「いちごと桜の『恋結び』ロール」は、ふわふわのスポンジと甘酸っぱいいちごが絶妙に調和します。

さらに「抹茶オペラ～深緑の恋模様～」や「抹茶の『恋鞠』シュークリーム」など、ほろ苦さと甘さが織りなす大人な味わいも魅力です。

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人気いちごスイーツも充実

ビュッフェの目玉は、ブランドいちご「博多あまおう」を使ったスイーツ。中でも「新スーパーあまおうショートケーキ」は、ふんわり軽いスポンジと濃厚な生クリームが絶品です。

また「スーパーメロンショートケーキ」など、ホテルニューオータニのシグネチャースイーツもビュッフェサイズで楽しめるのが嬉しいポイント。

さらに、ブランドいちご食べ比べプレート（1,500円/税・サ共）や、いちごチョコレートフォンデュ（1セット1,500円/税・サ共）といったオプションも用意されています。

食事メニューも大満足の内容

スイーツだけでなく、食事メニューも充実しているのが魅力。

照り焼きチキンフォカッチャやスモークサーモンのベーグルサンド、出し巻き玉子サンドなどの軽食に加え、キーマカレーやビーフストロガノフ、ブイヤベースといった本格料理もラインアップ。

サラダバーや和食メニューも揃い、ランチとしても満足できる内容です。

春のおでかけにぴったりの贅沢体験

ホテルニューオータニ大阪で楽しめる春限定のスイーツビュッフェは、桜といちご、抹茶の魅力を一度に味わえる特別なひととき。

お花見スポットとして人気の大阪城公園とあわせて訪れれば、より一層季節感を満喫できます。自分へのご褒美や大切な人とのおでかけに、ワンランク上の春体験をぜひ楽しんでみてください♪