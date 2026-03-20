「ボクの顔、キモくないですか？」と尋ねる自己肯定感ゼロイケメンに、加恋はなんと答える!?【漫画】本編を読むメンズエステとは、マッサージを中心とした施術で心身の癒やしを提供する男性向けの店である。そんなメンズエステを舞台に、人の心の奥に潜む感情を描く創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。美しくもミステリアスなセラピスト・加恋が、店に訪れる“訳アリ”の客と向き合いながら心を解きほぐしていく物語を、