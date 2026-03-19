回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」（大阪府堺市）と、古舘春一さんの高校バレーボール漫画が原作のアニメ「ハイキュー！！」とのコラボキャンペーン第2弾が3月19日、開始しました。【写真】月島蛍、影山飛雄、孤爪研磨、木兎光太郎、宮侑＆治も！人気キャラそろい踏み！「寿司皿」全デザイン公開！第2弾では、2500円（以下、税込み）の会計ごとにオリジナルグッズ「寿司皿」（全4種）が1枚プレゼントされます。「寿司