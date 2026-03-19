回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」（大阪府堺市）と、古舘春一さんの高校バレーボール漫画が原作のアニメ「ハイキュー！！」とのコラボキャンペーン第2弾が3月19日、開始しました。

【写真】月島蛍、影山飛雄、孤爪研磨、木兎光太郎、宮侑＆治も！ 人気キャラそろい踏み！ 「寿司皿」全デザイン公開！

第2弾では、2500円（以下、税込み）の会計ごとにオリジナルグッズ「寿司皿」（全4種）が1枚プレゼントされます。「寿司皿」は、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーたちが描かれたコラボ限定デザインになっています。

また、コラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたコラボメニュー「烏野高校のオレンジコーラ」（530円）、「音駒高校のキャラメルアップルパフェ」（430円）、「梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ」（350円）、「稲荷崎高校のトロたく手巻き」（400円）が販売。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、「めじるしチャーム」（全12種）、「マスキングテープ」（全4種）、「缶バッジ」（全8種）がもらえます。

※価格は店舗によって異なります。