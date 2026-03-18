うどんチェーンの「丸亀製麺」は、3月25日から3月27日までの3日間限定で、『ちくわ天』『かしわ天』『いなり』を購入すると、同一商品をもう1個無料で提供するキャンペーンを全国店舗で実施する。店内飲食限定で、持ち帰りは対象外。うどん札、アプリクーポンとの併用は可能。 「丸亀製麺アプリ」初回ダウンロードでもらえる「かしわ天無料クーポン」との併用は不可。〈対象商品ラインアップ〉◆『ちくわ天』（170円）ほどよい弾力