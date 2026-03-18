2013年のデビュー以来、竹内涼真はトップランナー俳優として走り続けている。彼が演じる役がどれもハマり役だと評価される理由は、常に新しい役柄に挑戦しているからだ。2026年4月から東京公演が始まるミュージカル『奇跡を呼ぶ男』ではゴスペルに挑戦する。幼い頃からの音楽遍歴がその表現力を裏打ちすることになるだろう。一方で実は祖父も曾祖父も映画人だったという知られざる歴史もある。竹内涼真のファミリーストーリ