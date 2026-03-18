Éã¡¦ÁÄÉã¡¦Á¾ÁÄÉã¤Î·ÐÎò¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª32ºÐ¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¥¦¥éÂÇ¤Á¤¹¤ë¡È¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡É¤È¤Ï
¡¡2013Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬±é¤¸¤ëÌò¤¬¤É¤ì¤â¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÌòÊÁ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡2026Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¤Ç¤Ï¥´¥¹¥Ú¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Î²»³ÚÊ×Îò¤¬¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼Â¤ÏÁÄÉã¤âÁ½ÁÄÉã¤â±Ç²è¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤â¤¢¤ë¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï¡© ¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É²Ã²ìÃ«·ò¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î²»³ÚÅª¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ï¡©
¡¡2021Ç¯¡¢R¡õB¥·¡¼¥ó¤ÎÂç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥à¡õ¥ë¥¤¥¹¤¬½é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ºî¡ØVolume One¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£3rd¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖThe Next Best Day¡×¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¡£µÒ±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¡£1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢21À¤µª¤âÉÔÆ°¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¡£
¡¡1994Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶¡Ù¤Ï1000ËüËç°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¸Ø¤ë¡¢Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤¬¡¢1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦Åª¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2013Ç¯¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¾¯¤·´Å¤¨¤¿´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¾ï¤ËÌî¿´Åª¤ÊÉ½¾ð¤ÈÄ¹¿È¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ä¡Ä¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤é¤º¤Ë¸À¤ª¤¦¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ËÀº×û¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ëÃÝÆâ¤¬¡¢·ã´Å¥³¡¼¥é¥¹¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¤ò°¦¹¥¤¹¤ë¤È¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²»³ÚÅª¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¢¡¡Ö¥ê¥¢¥ë¾¡ÃË¡×¤Ç¤¢¤ëÉã¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿
¡¡2025Ç¯¤â¤Ã¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²ÆÈÁ¤È¤ÎW¼ç±é¤ÇÃÝÆâ¤¬¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î»þÂåºø¸íÃË¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃËÌò¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÄâ¼ç´ØÇò¤Ç¡¢½÷À¤ÏÃÞÁ°¼Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯ºî¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÎÏÀâ¡£Èà¤¬Ï¢¸Æ¤¹¤ëÃÞÁ°¼Ñ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É²½¤·¡¢¶õÁ°¤Î¾¡ÃË¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÃÝÆâ¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÃÝÆâ¤Î¼Â¤ÎÉã¤â¾¡ÃËÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£ÎÓ½¤MC¤ÎÈÖÁÈ¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊMBS¡ËÃÝÆâÊüÁ÷²ó¡Ê2026Ç¯2·î1Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦Àµ¹¨¤ÈÃæ·Ñ¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¾¡ÃË¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉã¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¤²Î¾§¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÆâ¤Î²»³ÚÅªÁÇÍÜ¤¬¡¢°ìÆüÃæ²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ëÃÝÆâ²È¤Î´Ä¶¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¡Ê¤ä¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ë¤Ê¤É¤ÎR¡õB¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£2026Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤Ï¥´¥¹¥Ú¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È·Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ²»³Ú¤Ç¤¢¤ë¥´¥¹¥Ú¥ë¤Ï¡¢À¤Â¯²½¤¹¤ë·Á¤Ç¥½¥¦¥ë¤äR¡õB¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡ÁÄÉã¤âÁ½ÁÄÉã¤â±Ç²è¿Í¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
¡¡ÃÝÆâ²È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎò»Ë¤Ï¡¢²»³ÚÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÎò»Ë¤¬¤è¤ê¿¼¤¤¡£Éã¡¦Àµ¹¨¤¬Ãæ·Ñ½Ð±é¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢ÃÝÆâ¤ÎÁÄÉã¤âÁ½ÁÄÉã¤â±Ç²è¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÉã¡¦Àµ¹¨¤â¼ã¤¤º¢¤Ï·àÃÄÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÃÝÆâ½Ð±é²ó¡Ê2024Ç¯11·î27Æü¡Ë¤Ç¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤Ï¹õß·ÌÀ´ÆÆÄºî¡Ø±£¤·ºÖ¤Î»°°¿Í¡Ù¡Ê1958Ç¯¡Ë¤ËÇÀÌ±Ìò¤Ç½Ð±é¡£
¡¡Á½ÁÄÉã¤Ï¾¼ÏÂ17Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆü³è¡ÊÆüËÜ³èÆ°¼Ì¿¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò¡£¾¼ÏÂ17Ç¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°±Ç²èÂç¹ñ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢³«Àï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½ºîËÜ¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü³è¤Ï·³Éô¤È¼ê¤òÁÈ¤á¤º¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1942Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ë¤ËÀ®Î©¤·¤¿Âç±Ç¡ÊÂçÆüËÜ±Ç²è¡Ë¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆþ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸½¹Ô¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È / (³ô)KK¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼èÄùÌò
¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É¤È¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¤«¤é¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Åù¤ÎCMºîÉÊ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î±ÇÁü¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±é½Ð¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²èÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Â¾¤Ë¡¢LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥ÈÃ´Åö¤äÆÃÅµ±ÇÁü¤ÎÊ¹¤¼ê¤Ê¤É¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡£
X¡§@1895cu
¡¡2026Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¤Ç¤Ï¥´¥¹¥Ú¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤Î²»³ÚÊ×Îò¤¬¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÎ¢ÂÇ¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¼Â¤ÏÁÄÉã¤âÁ½ÁÄÉã¤â±Ç²è¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤â¤¢¤ë¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ï¡© ¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É²Ã²ìÃ«·ò¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¡¢R¡õB¥·¡¼¥ó¤ÎÂç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥à¡õ¥ë¥¤¥¹¤¬½é¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ºî¡ØVolume One¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£3rd¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖThe Next Best Day¡×¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¸À¤Ã¤ÆÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¡£µÒ±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¡£1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢21À¤µª¤âÉÔÆ°¤Îµ±¤¤òÊü¤Ä¡£
¡¡1994Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¶¡Ù¤Ï1000ËüËç°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¸Ø¤ë¡¢Ì¾È×Ãæ¤ÎÌ¾È×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤¬¡¢1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦Åª¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò°¦Ä°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2013Ç¯¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¾¯¤·´Å¤¨¤¿´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¾ï¤ËÌî¿´Åª¤ÊÉ½¾ð¤ÈÄ¹¿È¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ä¡Ä¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤é¤º¤Ë¸À¤ª¤¦¡£ÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ËÀº×û¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ëÃÝÆâ¤¬¡¢·ã´Å¥³¡¼¥é¥¹¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¤ò°¦¹¥¤¹¤ë¤È¤ÏÌÌÇò¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²»³ÚÅª¥ë¡¼¥Ä¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¢¡¡Ö¥ê¥¢¥ë¾¡ÃË¡×¤Ç¤¢¤ëÉã¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿
¡¡2025Ç¯¤â¤Ã¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²ÆÈÁ¤È¤ÎW¼ç±é¤ÇÃÝÆâ¤¬¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î»þÂåºø¸íÃË¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃËÌò¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ÊÄâ¼ç´ØÇò¤Ç¡¢½÷À¤ÏÃÞÁ°¼Ñ¤ò¤¦¤Þ¤¯ºî¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÎÏÀâ¡£Èà¤¬Ï¢¸Æ¤¹¤ëÃÞÁ°¼Ñ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É²½¤·¡¢¶õÁ°¤Î¾¡ÃË¥Ö¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇÃÝÆâ¤Î¥Ï¥Þ¤êÌò¤À¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÃÝÆâ¤Î¼Â¤ÎÉã¤â¾¡ÃËÅª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡Ä¡Ä¡£ÎÓ½¤MC¤ÎÈÖÁÈ¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊMBS¡ËÃÝÆâÊüÁ÷²ó¡Ê2026Ç¯2·î1Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Éã¡¦Àµ¹¨¤ÈÃæ·Ñ¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¾¡ÃË¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉã¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤¤²Î¾§¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÝÆâ¤Î²»³ÚÅªÁÇÍÜ¤¬¡¢°ìÆüÃæ²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ëÃÝÆâ²È¤Î´Ä¶¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¶¥á¥ó¡Ê¤ä¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ë¤Ê¤É¤ÎR¡õB¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£2026Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¸ø±é¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø´ñÀ×¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤Ï¥´¥¹¥Ú¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È·Ï¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ²»³Ú¤Ç¤¢¤ë¥´¥¹¥Ú¥ë¤Ï¡¢À¤Â¯²½¤¹¤ë·Á¤Ç¥½¥¦¥ë¤äR¡õB¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡ÁÄÉã¤âÁ½ÁÄÉã¤â±Ç²è¿Í¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼
¡¡ÃÝÆâ²È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎò»Ë¤Ï¡¢²»³ÚÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í±Ç²è¤Ë´Ø¤¹¤ëÎò»Ë¤¬¤è¤ê¿¼¤¤¡£Éã¡¦Àµ¹¨¤¬Ãæ·Ñ½Ð±é¤·¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢ÃÝÆâ¤ÎÁÄÉã¤âÁ½ÁÄÉã¤â±Ç²è¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ÊÉã¡¦Àµ¹¨¤â¼ã¤¤º¢¤Ï·àÃÄÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎÃÝÆâ½Ð±é²ó¡Ê2024Ç¯11·î27Æü¡Ë¤Ç¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÄÉã¤Ï¹õß·ÌÀ´ÆÆÄºî¡Ø±£¤·ºÖ¤Î»°°¿Í¡Ù¡Ê1958Ç¯¡Ë¤ËÇÀÌ±Ìò¤Ç½Ð±é¡£
¡¡Á½ÁÄÉã¤Ï¾¼ÏÂ17Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆü³è¡ÊÆüËÜ³èÆ°¼Ì¿¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò¡£¾¼ÏÂ17Ç¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°±Ç²èÂç¹ñ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢³«Àï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½ºîËÜ¿ô¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü³è¤Ï·³Éô¤È¼ê¤òÁÈ¤á¤º¡¢¤Á¤ç¤¦¤É1942Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ17Ç¯¡Ë¤ËÀ®Î©¤·¤¿Âç±Ç¡ÊÂçÆüËÜ±Ç²è¡Ë¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿º¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆþ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸½¹Ô¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È / (³ô)KK¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼èÄùÌò
¡È¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡É¤È¤·¤ÆÂç³Ø»þÂå¤«¤é¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¼¹É®¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Åù¤ÎCMºîÉÊ¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î±ÇÁü¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±é½Ð¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²èÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Â¾¤Ë¡¢LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥ÈÃ´Åö¤äÆÃÅµ±ÇÁü¤ÎÊ¹¤¼ê¤Ê¤É¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡£
X¡§@1895cu