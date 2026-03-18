60歳以上のプレイヤーで構成された日本初のシニアプロeスポーツチーム「MATAGI SNIPERS（マタギスナイパーズ）」が18日、公式SNSを更新。第1期メンバーとして活躍したYossyさんが、昨年12月27日に死去したことを伝えた。かねてがん闘病を続けていた。チームの公式Xに文書が掲載され「MATAGI SNIPERSの第1期メンバーとして共に歩んできたYossyが、2025年12月27日10時45分 永眠いたしました」と訃報を伝え、「2024年11月に癌が見