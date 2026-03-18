沖縄・名護市の沖合で修学旅行生が乗った船が転覆し女子高校生ら2人が死亡した事故で、船が斜め前方から高波を受けて転覆した可能性があることが分かりました。この事故は16日、名護市辺野古の沖合で同志社国際高校の生徒18人などが乗る船2隻が転覆し、高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）が死亡したものです。その後の捜査で、2隻は進行方向の斜め前から高波を受け、バランスを崩して転覆したとみられることが