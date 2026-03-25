漫画家の倉田真由美氏が２５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。沖縄・辺野古沖で船２隻が転覆し２人が死亡した事故に言及した。事故が起きたのは１６日。平和学習の一環で京都・同志社国際高校の生徒らが船に乗って辺野古沖から米軍普天間飛行場の移設工事を見学した際に船が転覆した。乗っていた船が辺野古移設反対で活動する抗議船だったことが問題視されている。２４日に高校は保護者説明会を開催。保護者からは「どうして抗