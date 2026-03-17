手取り27万円・貯金10万円にもかかわらず、ネットの情報に焦ってNISAで「月7万円」の積み立て投資を始めたRさん（34歳）。しかし半年後、車検と歯の治療で約30万円の急な出費が発生します。手元の現金が足りず、相場が下落しているタイミングで泣く泣く投資信託をマイナス売却することに。生活防衛資金の確保を軽視して投資を優先したことで損失を確定させてしまった、30代男性の事例を紹介します。貯金10万円で始めた毎月7万円の