3月16日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに株式会社みずほフィナンシャルグループグループCDO・上ノ山信宏氏を迎えて、DXを推進していく中で感じる壁や今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。 文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「DXを推進していく中で感じる壁や課題は何ですか？」 株式会社みずほフィナンシャルグループグループCDO・上ノ山信宏氏