3月16日放送の「HENNGE presents BIZ-TECH Lounge」は、ゲストに株式会社みずほフィナンシャルグループ グループCDO・上ノ山信宏氏を迎えて、DXを推進していく中で感じる壁や今後のビジョンについて詳しくお話いただいた。

文化放送アナウンサー・甲斐彩加（アシスタント）「DXを推進していく中で感じる壁や課題は何ですか？」

株式会社みずほフィナンシャルグループ グループCDO・上ノ山信宏氏「人間の生存本能です」

HENNGE株式会社代表取締役社長・小椋一宏氏（パーソナリティ）「詳しく教えてください」

上ノ山「人間というのは非常に弱い動物で、変化に対してやっぱり怖い。それが生存本能で、種の保存のために必要だと思うんですけども、組織運営の中でも、どうしても人間の本能というのは出てくるんですよね。組織がサイロ化して、組織ごとの縦割りになるというのは、自分の近くの人たちと一定の群れを作って自分の身を守るということだし、何か物事を変えていこうということも、やっぱりそれは恐怖を伴うことです。これにどう打ち勝っていくのかということをやらないとテクノロジーを使ったトランスフォーメーションは、現実のものになっていかないと感じています。したがって、人間の生存本能とどう向き合い、どうこれを克服していくのか？ここが非常に大きなポイントだと思っています」

小椋「生存本能があって、それで怖いと思うことに、向き合って気づくということ自体が、まず一つのステップになりそうですね」

上ノ山「やっぱり現状維持バイアスだけじゃなくて、バイアスっていっぱいあると思います。これは人間が生き残っていくためにできた脳の仕組みだと思ってます。それを理解して、だったらこういう手立てをするとそのバイアスから解き放たれるんじゃないかとかということを組織運営の中にどう埋め込んでいくのかが、トランスフォーメーションに取り組んでいく時に重要なポイントだと思っています」

小椋「今後育成していきたい人材や求めている人材ってどんな人材でしょうか？」

上ノ山「トランスフォーメーションがキーだということを繰り返し申し上げてますけど、これは総合格闘技みたいなところがあって、これができたら必ずできるという話ではないし、一人が全部できるというわけではありません。いろんな技とか経験とか考え方を持った人たちが集まって、同じ課題に取り組んでいく中で、トランスフォーメーションというのは実現していくものだと思っています。とにかくいろんなバックグラウンドを持った人たち、物事を俯瞰的に見れる、あるいは批判的に見れる人たちも含めて、チームにしていきたいと思っています」

小椋「総合格闘技って面白い表現ですね。トランスフォーメーションを成功に導くためのポイントは、どんなものがあると思われますか？」

上ノ山「トランスフォーメーションというのは、明日どう変えるではなくて、五年後、十年後どう変えるかをまず目標に置きながら、じゃあ今何をするかを考えていくことだと思っています。一方で、今のテクノロジーではそこまで追いついていなくて、テクノロジーの変化、進展を踏まえたらできるということも置きながら、未来の姿を描いていくことだと思います。そうすると、じゃあその技術が手に入らないと何もできないのかというと、そうではなく、今できるのはこれだということを定めながら、一つずつやっていくことだと思います。それからもう一つ、量質転化の法則というのがありますが、今やれることは小さいツール、点の積み上げかもしれないけど、これをずっとやっていくと、ある時、爆発的に質的転化が起きるかもしれない。本当にそうかどうかはわからないものの、そういうことになるかもしれないということを信じながら今取り組んでいます」

小椋「AI、LLMの世界ってまさにそれだと言われていて、でもなんでLLMとか今のAIが人みたいにしゃべるのか全くまだわかってないんですけど、学ばせていったら、ある瞬間から突然人みたいに振る舞うようになったということだったりもするので、まさにそれの一つだったりしますね」