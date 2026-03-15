【モデルプレス＝2026/03/15】ファミリーマートでは、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」5周年を記念した「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンを3月15日（日）より順次スタート。7名のウマ娘がパッケージに集結した「はちみードリンク」や「トレセン学園のはちみつパン」など、3月17日発売のコラボフード4品を食べてみたので早速レビューしていきます。【写真】「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年