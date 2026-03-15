【ファミマ×ウマ娘】コラボフードを一挙紹介！トレセン学園のはちみつパン、はちみードリンク等＜試食レポ＞
【モデルプレス＝2026/03/15】ファミリーマートでは、人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」5周年を記念した「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンを3月15日（日）より順次スタート。7名のウマ娘がパッケージに集結した「はちみードリンク」や「トレセン学園のはちみつパン」など、3月17日発売のコラボフード4品を食べてみたので早速レビューしていきます。
【写真】「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」ラインナップ
「ウマ娘 プリティーダービー」のリリース5周年を祝したファミリーマートとのコラボレーション。過去にはファミマ制服を着用したキャラクターの限定アートが話題を呼ぶなど、大きな反響のあったコラボが、5周年アニバーサリーの節目に復活します。
期間中は、3月17日（火）から作品内に登場する「はちみードリンク」、トレセン学園の購買部で販売されているはちみつパンをイメージした「トレセン学園のはちみつパン」、島トレーニングで出てくる丸太を模した「島トレ 丸太チョコロールケーキ」、焼印を施したカスタード味のクリーム入り今川焼「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」、そして3月31日（火）から「ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味」の全5種が順次登場。
キービジュアルには、アーモンドアイをはじめとしたウマ娘7名が制服姿で勢揃い。桜の木とファミリーマートの店舗を背にした春のコラボであることが伝わる世界観や、それぞれに個性溢れる制服の着こなしにも注目です。
今回いただいたコラボフードは全4品。まず「トレセン学園のはちみつパン」は、とろりとしたはちみつゼリーとバター入りマーガリンのパン。食べ進めるとはちみつゼリーが端からはみ出そうなほど、とろっと溢れてきます。甘いはちみつ×マイルドなバター入りマーガリンという王道の組み合わせで、幅広い世代に親しまれそうなお味です。
ふかふかの厚めのパンは噛むともちっとした食感で、ある程度ボリュームがあるので、朝・昼食だけでなく、小腹が減った時のおやつにもぴったり。
「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」は、もちもちの丸い今川焼の生地に、カスタード味のクリームを入れた和生菓子。パッケージは全3種類、焼印は全6種類、オリジナルシールが1枚（全12種類ランダム）封入されています。
もちっとした白い生地を割ると、中にはやさしい甘さのクリームがたっぷり。成人の手のひらに収まるやや小ぶりなサイズでありながら、むっちりした生地となめらかなクリームのコンビネーションにより満足感があります。大人から子どもまで大衆受けしそうな、おやつにぴったりの美味しさです。
唯一の飲料である「はちみードリンク」は、名前の通り、作品内に登場する「はちみードリンク」をイメージしたドリンク。パッケージは3種類。レモンのほのかな酸味とはちみつの濃密で華やかな香りがふわんと広がる、甘くて癖になるような味わいです。
「島トレ 丸太チョコロールケーキ」は、育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」内で行われる「島トレーニング」で出てくる丸太の形をイメージしたロールケーキ。ダークブラウンとモカブラウンの縞模様の生地で、チョコチップ入りチョコクリームを巻き込んでいます。生地はコーヒー味、端から端までなめらかなクリームがいき渡っていて、チョコチップのアクセントもばっちり。1人でも食べ切れますが、2〜3名で切ってシェアしても楽しめる長さです。
また期間中、対象商品を2個購入で、限定オリジナルグッズがもらえる店頭企画も実施されます。内容は以下のラインナップ。
・オリジナルA4マジッククリアファイル 全4種／第1弾：2026年3月15日（日）AM10:00〜
・オリジナル缶バッジ 全4種／第2弾：2026年3月24日（火）AM10:00〜
いずれもスティルインラブ、アドマイヤグルーヴ、ドリームジャーニー、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドのファミリーマート限定描き下ろしイラストを採用。缶バッジは横長のスクエア型で、マジッククリアファイルは用紙を挟むことで背景を好きな絵柄に変更できる仕様です。
また3月17日（火）より順次、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、マジッククリアファイルの背景としても使えるウマ娘ゲーム内背景イラストとキャラクターブロマイドや、ファミチキ袋をイメージしたブックカバーも登場するなど、盛りだくさんのコラボ内容なのでチェックはお早めに。（modelpress編集部）
【価格】147円（税込158円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国 ※沖縄県では仕様と価格が異なる。
【価格】181円（税込195円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国 ※北海道、TOMONY、沖縄県除く
【価格】212円（税込228円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国
【価格】232円（税込250円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国
【価格】225円（税込247円）
【発売日】2026年3月31日（火）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】
◆ファミマ×ウマ娘の人気コラボ復刻
「ウマ娘 プリティーダービー」のリリース5周年を祝したファミリーマートとのコラボレーション。過去にはファミマ制服を着用したキャラクターの限定アートが話題を呼ぶなど、大きな反響のあったコラボが、5周年アニバーサリーの節目に復活します。
期間中は、3月17日（火）から作品内に登場する「はちみードリンク」、トレセン学園の購買部で販売されているはちみつパンをイメージした「トレセン学園のはちみつパン」、島トレーニングで出てくる丸太を模した「島トレ 丸太チョコロールケーキ」、焼印を施したカスタード味のクリーム入り今川焼「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」、そして3月31日（火）から「ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味」の全5種が順次登場。
キービジュアルには、アーモンドアイをはじめとしたウマ娘7名が制服姿で勢揃い。桜の木とファミリーマートの店舗を背にした春のコラボであることが伝わる世界観や、それぞれに個性溢れる制服の着こなしにも注目です。
◆コラボフード4品を早速レビュー
今回いただいたコラボフードは全4品。まず「トレセン学園のはちみつパン」は、とろりとしたはちみつゼリーとバター入りマーガリンのパン。食べ進めるとはちみつゼリーが端からはみ出そうなほど、とろっと溢れてきます。甘いはちみつ×マイルドなバター入りマーガリンという王道の組み合わせで、幅広い世代に親しまれそうなお味です。
ふかふかの厚めのパンは噛むともちっとした食感で、ある程度ボリュームがあるので、朝・昼食だけでなく、小腹が減った時のおやつにもぴったり。
「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」は、もちもちの丸い今川焼の生地に、カスタード味のクリームを入れた和生菓子。パッケージは全3種類、焼印は全6種類、オリジナルシールが1枚（全12種類ランダム）封入されています。
もちっとした白い生地を割ると、中にはやさしい甘さのクリームがたっぷり。成人の手のひらに収まるやや小ぶりなサイズでありながら、むっちりした生地となめらかなクリームのコンビネーションにより満足感があります。大人から子どもまで大衆受けしそうな、おやつにぴったりの美味しさです。
唯一の飲料である「はちみードリンク」は、名前の通り、作品内に登場する「はちみードリンク」をイメージしたドリンク。パッケージは3種類。レモンのほのかな酸味とはちみつの濃密で華やかな香りがふわんと広がる、甘くて癖になるような味わいです。
「島トレ 丸太チョコロールケーキ」は、育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」内で行われる「島トレーニング」で出てくる丸太の形をイメージしたロールケーキ。ダークブラウンとモカブラウンの縞模様の生地で、チョコチップ入りチョコクリームを巻き込んでいます。生地はコーヒー味、端から端までなめらかなクリームがいき渡っていて、チョコチップのアクセントもばっちり。1人でも食べ切れますが、2〜3名で切ってシェアしても楽しめる長さです。
◆コラボ限定のオリジナルグッズも見逃せない
また期間中、対象商品を2個購入で、限定オリジナルグッズがもらえる店頭企画も実施されます。内容は以下のラインナップ。
・オリジナルA4マジッククリアファイル 全4種／第1弾：2026年3月15日（日）AM10:00〜
・オリジナル缶バッジ 全4種／第2弾：2026年3月24日（火）AM10:00〜
いずれもスティルインラブ、アドマイヤグルーヴ、ドリームジャーニー、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドのファミリーマート限定描き下ろしイラストを採用。缶バッジは横長のスクエア型で、マジッククリアファイルは用紙を挟むことで背景を好きな絵柄に変更できる仕様です。
また3月17日（火）より順次、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、マジッククリアファイルの背景としても使えるウマ娘ゲーム内背景イラストとキャラクターブロマイドや、ファミチキ袋をイメージしたブックカバーも登場するなど、盛りだくさんのコラボ内容なのでチェックはお早めに。（modelpress編集部）
■トレセン学園のはちみつパン
【価格】147円（税込158円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国 ※沖縄県では仕様と価格が異なる。
■島トレ 丸太チョコロールケーキ
【価格】181円（税込195円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国 ※北海道、TOMONY、沖縄県除く
■はちみードリンク
【価格】212円（税込228円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国
■ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3
【価格】232円（税込250円）
【発売日】2026年3月17日（火）
【発売地域】全国
■ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味
【価格】225円（税込247円）
【発売日】2026年3月31日（火）
【発売地域】全国
【Not Sponsored 記事】