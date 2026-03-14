うさばに【漫画】本編を読む社会との摩擦、その「障壁」とともに生きていく――。食欲旺盛な「うさばに」は生えている食べ物を食べ尽くしては、土地を転々としていた。増殖して森を征服しようとしていた「ニンジンの森」にうさばにたちがやってくる。共生するうえで起こりうる問題をわかりやすく描いたメガネ学専攻さん(@8_senkou)の創作漫画「うさばに」を紹介するとともにインタビューを行った。■ただの癒やし系じゃない。食い