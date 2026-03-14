森のかわいい物語の裏にあるテーマが深すぎる!!「共存」と「障壁」を描いた考えさせられる作品【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
社会との摩擦、その「障壁」とともに生きていく――。食欲旺盛な「うさばに」は生えている食べ物を食べ尽くしては、土地を転々としていた。増殖して森を征服しようとしていた「ニンジンの森」にうさばにたちがやってくる。共生するうえで起こりうる問題をわかりやすく描いたメガネ学専攻さん(@8_senkou)の創作漫画「うさばに」を紹介するとともにインタビューを行った。
本作「うさばに」が生まれたきっかけについて、作者のメガネ学専攻さんは、日常の出来事から着想を得たと語る。自宅で飼っているペットが目を離した隙に、棚に隠しておいたご褒美用おやつの大袋を家族のベッドの上まで運びこんで貪り食っていたという事件があったそうで、その姿に家族で笑った一方、食べることに全力な姿に心を動かされ、「とんでもなく食いしん坊なキャラクターを描いたらおもしろいんじゃないかと思った」と振り返る。
作品のテーマとして描いたのは、個々の特性と社会の関係性である。「うさばににとっての『食いしん坊』、オッチャンにとっての『動けない身体』といった各々の特性により発生する社会との摩擦、その『障壁』とともに生きていくということについて描きました」と、メガネ学専攻さんは説明する。
制作では、特にうさばにの表情やポーズにこだわったという。序盤では、うさばにたちが自由にころころ跳ね回るかわいい姿を、後半では正直かつ切実な姿を見せられるよう、納得できるまで何度も描き直したようだ。
また、森やうさぎといった親しみやすい設定を選んだ理由についても、「あえてフィクション感の強い作風にすることで元気なときも疲れているときも、誰でも気軽に読めて、少し笑顔になれるような漫画に仕上げたいという想いがありました」と語る。一方で「私たちの生活と地続きの内容であることも少し意識してもらえたら」と考え、物語のなかにリアルな描写も織り交ぜている。
「ただのかわいい話かと思ったら、考えさせられました」といったコメントも寄せられる本作。
あなたの世界も広がるかも？是非ご覧あれ。
取材協力：メガネ学専攻(@8_senkou)
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