お座敷席のあるお店で、靴の脱ぎはきに時間がかかった……なんて経験、きっとあるはず！そこで今回は、村瀬紗英・中川紅葉とともに、サッと脱ぎはきできる「かかとなしシューズ」をご紹介します。これを読んで、送別会や歓迎会などの飲み会が続くシーズンに備えちゃお♡お座敷居酒屋は【かかとなしシューズ】が最強靴の脱ぎはきに時間がかかった……なんて経験、きっとあるはず。まわりの人を待たせちゃう、そんなナンセンな