お座敷居酒屋でも焦らない♡ すぐに脱ぎはきできる【かかとなしシューズ】4選

お座敷席のあるお店で、靴の脱ぎはきに時間がかかった……なんて経験、きっとあるはず！そこで今回は、村瀬紗英・中川紅葉とともに、サッと脱ぎはきできる「かかとなしシューズ」をご紹介します。これを読んで、送別会や歓迎会などの飲み会が続くシーズンに備えちゃお♡

お座敷居酒屋は【かかとなしシューズ】が最強 靴の脱ぎはきに時間がかかった……なんて経験、きっとあるはず。まわりの人を待たせちゃう、そんなナンセンな女のコにならないために、かかとのない靴を選びましょ♡

Cordinate キレイめでいくなら足元も品のいいヒール靴をチョイス 落ち着いたカラーのコーデに、ドット柄のシュシュをあわせて甘さをプラス。 ジャケット 24,200円／maison ELLIE キャミソール 990円／PEACH JOHN チェックスカート 11,660円／ASURA（HANA KOREA）ミュール 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）シアーソックス／スタイリスト私物

Cordinate ムートンシューズのラフさをムーディな赤で中和させて ワザありのレイヤード風赤ニットは、カジュアルにまとめるのがミソ。 赤ニットトップス 17,930円／SNIDEL ハーフパンツ 11,660円／ASURA（HANA KOREA）レースタイツ 参考商品／MARBLE ムートンサンダル 19,800円／UGG®（デッカーズ ジャパン）

Item 【UDIRE】レオパードサンダル シンプルコーデのアクセントに最適な派手柄も小物なら挑戦しやすい。 レオパードサンダル 47,850円／UDIRE（HANA KOREA）

Item 【MAISON MAVERICK PRESENTS】デニムミュールサンダル こなれ感たっぷりなデニム素材。 デニムミュールサンダル 23,100円／MAISON MAVERICK PRESENTS 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、中川紅葉（ともに本誌専属）

村瀬紗英

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海