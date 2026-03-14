５月末で活動終了する嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」（全１５公演）が１３日、北海道・札幌市の大和ハウスプレミストドームで開幕した。２０２０年末の東京ドーム公演（コロナ禍で無観客）以来、１８９８日ぶりに５人そろってステージに立った。グループの集大成を飾る５大ドームツアーが、北の大地から始まった。同会場でのコンサート開催は２０１９年１１月以