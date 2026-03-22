日テレのホープ・黒田みゆアナが「週末の顔」へ日本テレビのホープと呼ばれる黒田みゆアナ（27歳）が、4月5日から同局の情報番組『シューイチ』（土・日朝）のメインキャスターに就任する。3月末で退社する岩田絵里奈アナ（30歳）の後任として、新たに「週末の顔」を任された形だ。それに伴い、黒田アナが3年間キャスターを務めてきた平日朝の情報番組『DayDay．』から降板することも発表された。ところが、これらの一連の人事を巡