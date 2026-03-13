「ゴミ、瞬殺！」が売り込み文句の家事代行サービスに依頼をしたのは、父と息子の2人暮らしの一家だった。昔から頼りない父で、家のことはすべて高校2年生の息子・律がこなしていたのだが、何を思ったのか父親が突然怪しげなサービスを契約してしまった。一体どんなサービスなのか？【漫画】本編を読む「ゴミ、瞬殺！」とは強そうな集団だ「今日、家事代行の人が来るからよろしくね」とだけメールに残し、出張へ旅立って行った父。