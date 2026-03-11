「1秒で部屋の温度を下げる」「2秒でぽかぽか」など、強力な冷暖房機能を宣伝文句にしながら、実際に商品を使ってみても全く冷えない、暖まらないという相談が多数寄せられているとして、国民生活センターが注意を呼びかけた。国民生活センターによると、こうした相談は2020年4月から2025年12月末までに3038件寄せられたという。特に2024年度は1354件と急増し、2025年度も12月末までに923件と増加傾向にある。80代の女性は、動画共