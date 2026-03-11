HYDEが自身のSNSを更新。自身がTOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）に提供し、デジタルシングルではフューチャリング参加も果たした楽曲「SSS（Sending Secret Signals）」をBGMに、スノーボードを楽しむ姿を披露した。 【動画】HYDEのスノボ技術に驚き！「SSS」BGMに華麗なターン／2022～2025年の動画（4本） ■TXT提供曲「SSS」に乗せ、白銀の世界を駆け抜けるH