緊迫するイラン情勢でホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、サウジアラビアの国営石油会社のトップは10日、「過去最大の危機だ」と訴えました。ロイター通信によりますと、サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコのCEOは10日、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化した場合、世界の原油市場に「壊滅的な結果が生じる」と訴えました。「過去にも混乱に直面したが、今回は過去最大の危機だ」との認識も示しています。ホルムズ海