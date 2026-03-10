【前後編の後編／前編を読む】もしや僕の子ではないのでは…51歳夫の疑念の始まりは、娘の「ある部位」への違和感だった妻に先立たれた百川康太さん（51歳・仮名＝以下同）には、いま再婚を考えている相手がいる。だが、そのなれそめを知った2人の娘は強く反発している。亡き妻・美千惠さんとの結婚生活には、拭いきれない疑念もあった。夫婦の共通の友人だった海老名さんが、次女の本当の父親ではないか、というものだ。康太