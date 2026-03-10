6人組女性アイドルグループ、LarmeR（ラルメール）の運営が10日までに公式サイトを更新。メンバー水川心愛（20）に重大な契約違反が判明したとして、契約を解除したことを報告した。運営は「この度、LarmeRメンバーの水川心愛におきまして、重大な契約違反が判明したため、協議の結果、本日2026年3月9日をもって、契約を解除したことをご報告いたします」と伝え、「本件に関しまして、メンバー・スタッフへのお問い合わせや誹謗中