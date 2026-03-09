5日にWBC開幕…日本代表は早くも準々決勝進出を決めた5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は早くも大会4日目を迎えた。大谷翔平投手（ドジャース）を擁する野球日本代表「侍ジャパン」は2連勝を飾り、8日の韓国-チャイニーズ・タイペイ戦の結果を持って準々決勝進出を決めた。一方で「WBCは日本だけしか本気じゃない」といった冷ややかな言説が散見される。では果たして、本当にそうなのだろか。確かに歴