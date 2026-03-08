4月1日（水）より毎週水曜日23：００より全世界ほぼ同時配信となるアニメ『ドロヘドロ Season2』。待望のPVが公開、追加キャストや主題歌アーティストが発表された。3月22日（日）には先行上映会の開催も決定。本日3月8日（日）より各配信プラットフォームにてSeason1の拡大配信開始された。＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真22点）2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一