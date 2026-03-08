【ドロヘドロ】Season2、待望のPV公開！ 追加キャスト＆主題歌公開
4月1日（水）より毎週水曜日23：００より全世界ほぼ同時配信となるアニメ『ドロヘドロ Season2』。待望のPVが公開、追加キャストや主題歌アーティストが発表された。3月22日（日）には先行上映会の開催も決定。本日3月8日（日）より各配信プラットフォームにてSeason1の拡大配信開始された。
＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真22点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送をはたした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
このたび、待望のPVを公開。ドロヘドロの魅力である、独特の世界観、躍動感あふれるバトルアクション、キャラクター同士のコミカルな掛け合いなどがギッシリ詰め込まれ、疾走感とカオス な熱量に満ちた映像となっている。
謎に包まれたカイマンの過去に迫り、より混沌の渦が深まるSeason2。ぜひ混沌の沼にとびこんで、ドロヘドロの世界を体感してほしい。
また公開されたPVには、Season2より新たに加わるキャラクターたちの姿も。カイマンや煙ファミリーとも因縁のある「十字目」のメンバーを演じるキャスト陣も発表された。毒蛾を内山昂輝、鉄条を濱野大輝、佐治を越村友一、豚（とん）を野村勝人、牛島田を伊丸岡篤、夏木を松本沙羅が演じる。
さらに主題歌情報も公開。オープニングテーマ『ゼッタイMUST断面』とエンディングテーマ『Return トゥ 頭（ヘッド）』は、どちらもSeason1から引き続き（K）NoW_NAMEが手掛ける。
内山昂輝をはじめ、今回新たに解禁された出演キャストおよび主題歌・音楽を手掛ける（K）NoW_NAMEのメンバーからはコメントが到着している。
そして、待望のSeason2の第1話〜第3話をいち早く鑑賞できる先行上映会の開催が決定した。本会場となるTOHOシネマズ日比谷では、出演声優によるトークショーも行われ、カイマン役の高木渉、ニカイドウ役の近藤玲奈に加え、新たに発表された毒蛾役の内山昂輝、鉄条役の濱野大輝が登壇する。
また、TOHOシネマズ新宿、横浜ブルク13、TOHOシネマズなんば、ミッドランドスクエアシネマの各会場でも本編上映＆トークショーの生中継を実施。
上映会当日は、参加者特典として「能井の魔法の粉（入浴剤）」がプレゼントされる。
そして、本日3月8日（日）より、各配信プラットフォームにてSeason1の拡大配信も開始。4月からのSeason2の配信に向けてぜひチェックを。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
＞＞＞PV場面カットやキャラクター＆キャストをチェック！（写真22点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送をはたした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
謎に包まれたカイマンの過去に迫り、より混沌の渦が深まるSeason2。ぜひ混沌の沼にとびこんで、ドロヘドロの世界を体感してほしい。
また公開されたPVには、Season2より新たに加わるキャラクターたちの姿も。カイマンや煙ファミリーとも因縁のある「十字目」のメンバーを演じるキャスト陣も発表された。毒蛾を内山昂輝、鉄条を濱野大輝、佐治を越村友一、豚（とん）を野村勝人、牛島田を伊丸岡篤、夏木を松本沙羅が演じる。
さらに主題歌情報も公開。オープニングテーマ『ゼッタイMUST断面』とエンディングテーマ『Return トゥ 頭（ヘッド）』は、どちらもSeason1から引き続き（K）NoW_NAMEが手掛ける。
内山昂輝をはじめ、今回新たに解禁された出演キャストおよび主題歌・音楽を手掛ける（K）NoW_NAMEのメンバーからはコメントが到着している。
そして、待望のSeason2の第1話〜第3話をいち早く鑑賞できる先行上映会の開催が決定した。本会場となるTOHOシネマズ日比谷では、出演声優によるトークショーも行われ、カイマン役の高木渉、ニカイドウ役の近藤玲奈に加え、新たに発表された毒蛾役の内山昂輝、鉄条役の濱野大輝が登壇する。
また、TOHOシネマズ新宿、横浜ブルク13、TOHOシネマズなんば、ミッドランドスクエアシネマの各会場でも本編上映＆トークショーの生中継を実施。
上映会当日は、参加者特典として「能井の魔法の粉（入浴剤）」がプレゼントされる。
そして、本日3月8日（日）より、各配信プラットフォームにてSeason1の拡大配信も開始。4月からのSeason2の配信に向けてぜひチェックを。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優