3月8日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、日本のロックシーンを代表するバンド「くるり」を特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今年で結成30周年を迎えたバンド「くるり」。これまで番組でも、はっとり（マカロニえんぴつ）や佐藤千亜妃など、多くのプロが大ファンであると公言。その実力は、あの松任谷由実も「岸田（繁）くんは天才」と絶賛するほど。まさに日本のロックシーンを代表する存在だ。そんなくるりのメ