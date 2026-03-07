豊橋にある老舗和菓子店「お亀堂」は、看板商品のあん巻きとブラックサンダーのコラボ商品を開発。8年で500万個を売り上げる大ヒットとなり業績はV字回復、2024年は過去最高益となった。しかし、その開発の背景には和菓子屋と洋菓子屋の“激闘”があった――。■「ゆかり」「うなぎパイ」を超えた…販売は愛知県東三河のみ。日持ちは3日間。にもかかわらず、ピーク時には1日1万個以上を売り上げた人気土産がある。豊橋駅のお土産コ