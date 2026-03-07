日テレ・藤井アナに異変が…「衆院選の特番で割り込むような発言をしたり、冬季五輪特番でメダリスト相手に失言するなど、視聴者をざわつかせる言動が増えていると、局内で話題になっています」（日テレ関係者）報道番組『newszero』のメインキャスターを務める藤井貴彦アナ（54歳）に「異変」が起きている。2月8日放送の『zero選挙2026』に、嵐の櫻井翔（44歳）と出演していた際には……。「張り切り過ぎていたのか、藤井アナは