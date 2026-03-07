WBC日本VS台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。白星スタートを切った。大谷翔平投手（ドジャース）が「1番・DH」で出場し、ついに幕を開けた世界一決戦。WBCが大谷に取った“特別扱い”が話題を呼んだ。それは試合前のフリー打撃映像。大谷は看板越えの特大弾を放つなど球場を沸かせたが、打撃ケージ裏から撮影した