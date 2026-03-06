筆者が運営する恋人・夫婦仲相談所は「夫婦仲を改善したいが、何から手をつければいいか分からない」という方々が多数訪れます。ですが、お話を進めてゆくうちに状況によっては「離婚という選択肢もある」とお伝えすることもあります。「ほんとは、相手が憎くて、顔も見たくないけど、この年で、晩年を一人で生きてゆく自信がない」「何度も浮気されてクソ男と思いながらも、生活費を頼らざるをえないから、諦めて一緒に住んでる」