熟年離婚したい人／したくない人の夫婦関係の違いはあるのでしょうか。既婚者向けコミュニティ『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）が実施した「熟年離婚」に関する調査によると、熟年離婚したい人の約8割が「夫婦での夜の生活がない」と回答したことがわかりました。夫婦の満足度・家庭内役割分担・親密性が熟年離婚の意向にどのように関係するのか深掘りします。【グラフ】夫婦間に夜