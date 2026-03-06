「551は新幹線で食べちゃダメ？」実業家の河原由次さんがXに投稿した、新幹線でのやり取りが議論を呼んでいます。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」河原さんは新大阪駅で551蓬莱の豚まんを購入し、東京行きの新幹線に乗った。車内で豚まんを食べていたところ、隣の席の中年男性に「551は新幹線で食べちゃダメだろ」と注意されたという