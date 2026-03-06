ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は５日、東京ドームで開幕した。日本代表「侍ジャパン」が入る１次ラウンドＣ組・東京プール（読売新聞社など主催）は豪州が台湾に３―０で零封勝ちし、韓国はチェコに１１―４で大勝した。連覇を目指す日本は６日の台湾戦に向けて調整した。６日の予告先発は山本と発表された。ＷＢＣ初戦前、最後の練習は、冒頭から非公開でチームプレーの確認に多くの時間を割いた。「キャンプ