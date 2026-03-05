資料 岡山県は、18歳未満の子どもが使うスマートフォンなどについて、有害なサイトを防ぐための「フィルタリング」の利用状況をまとめました。 岡山県子ども家庭課が、1月に県内の携帯電話販売店にアンケートを実施し、回答した155店舗の内容をまとめたものです。 調査結果によると、契約時のフィルタリング利用率は84.3％(前年比－4.8ポイント)でした。 県は「カスタマイズ機能などフィルタリング