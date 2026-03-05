春の訪れを感じるミスタードーナツの人気シリーズ「桜もちっとドーナツ」が、今年も期間限定で登場します。桜風味のもちっとした生地に、春らしいいちごの味わいを組み合わせた季節限定スイーツ。2026年は「春の桜にいちごが咲いた」をテーマに、さらにふんわり感がアップした生地へと改良されています。かわいらしい見た目と甘酸っぱい味わいで、ひと足早く春気分を楽しめるドーナツに